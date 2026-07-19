A banda Bohemian Rock reuniu fãs de várias gerações e lotou o Alameda Hall na noite deste sábado (18) com o espetáculo "Tributo ao Queen". O show reviveu os momentos gloriosos do lendário quarteto inglês, trazendo uma performance nostálgica que celebrou o legado do rock mundial em uma noite de casa cheia.

Com o público engajado, a apresentação se destacou pela imersão total no universo do Queen, trazendo figurinos inspirados em turnês históricas e instrumentos que reproduziram fielmente os timbres originais do grupo. O repertório percorreu todas as fases da banda com clássicos indispensáveis como “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life” e “We Are the Champions”, resgatando no palco o carisma e a energia marcante de Freddie Mercury.

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