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Show tributo ao Queen lota o Alameda Hall em noite de nostalgia

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos: Lucas DiFlora
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Lucas DiFlora
A banda Bohemian Rock reviveu a energia do quarteto inglês em uma apresentação marcada por figurinos históricos, fidelidade musical e imersão total no universo de Freddie Mercury
A banda Bohemian Rock reviveu a energia do quarteto inglês em uma apresentação marcada por figurinos históricos, fidelidade musical e imersão total no universo de Freddie Mercury

A banda Bohemian Rock reuniu fãs de várias gerações e lotou o Alameda Hall na noite deste sábado (18) com o espetáculo "Tributo ao Queen". O show reviveu os momentos gloriosos do lendário quarteto inglês, trazendo uma performance nostálgica que celebrou o legado do rock mundial em uma noite de casa cheia.

Com o público engajado, a apresentação se destacou pela imersão total no universo do Queen, trazendo figurinos inspirados em turnês históricas e instrumentos que reproduziram fielmente os timbres originais do grupo. O repertório percorreu todas as fases da banda com clássicos indispensáveis como “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life” e “We Are the Champions”, resgatando no palco o carisma e a energia marcante de Freddie Mercury.

VEJA AS FOTOS ABAIXO:

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