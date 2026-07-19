O Teatro Municipal de Bauru foi palco, na noite deste sábado (18), da 4ª edição do Miss Bauru Diversidade. O evento gratuito, que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, reuniu a comunidade, artistas e parceiros em uma noite marcada pela celebração da pluralidade e pela consolidação do concurso como um dos principais movimentos de visibilidade e representatividade LGBTQIAPN+ da região.

O grande diferencial desta edição foi ir muito além da estética tradicional dos concursos de beleza. O evento se destacou como uma potente plataforma de engajamento social e cultural, evidenciando histórias e trajetórias inspiradoras das participantes, ao mesmo tempo em que promoveu reflexões urgentes sobre cidadania, inclusão e a necessidade do fortalecimento de políticas públicas voltadas ao combate à discriminação.

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