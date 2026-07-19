A segunda edição do Solidarraiá, realizada neste sábado (18), consolidou-se como um verdadeiro sucesso de público e solidariedade em Bauru. Promovido pela Concilig em frente à sua sede na quadra 1 da Rua Jorge Nasralla, o evento ofereceu uma estrutura completa com shows de forró e sertanejo, além de barracas de comidas típicas e brincadeiras tradicionais. Toda a receita obtida com as vendas foi revertida diretamente para cinco instituições assistenciais do município.

Nesta edição, participaram a Creche São Paulo, Creche Rodrigues de Abreu, Wise Madness, Instituto Florir e AMTT. A participação das entidades assistenciais foi validada com o apoio da AEAPS (Associação das Entidades Assistenciais e de Promoção Social de Bauru), entidade responsável por representar e fortalecer organizações do terceiro setor no município.

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