A noite desta sexta-feira (17) transformou a Escola Municipal Etelvino Rodrigues Madureira, em uma verdadeira pista de dança com a realização do "FitDance Disco Solidário", promovido pela Academia Maravilhosas. O aulão inédito na cidade resgatou os grandes sucessos das décadas de 1960, 1970 e 1980, reunindo o público em uma experiência nostálgica embalada por coreografias animadas e figurinos a caráter que ditaram o tom da festa no Jardim Araruna.

Coordenado por Kamila Cristina, a primeira edição do evento foi um sucesso e reuniu dezenas de pessoas de várias idades, que aproveitaram para curtir e se movimentar no ritmo nostálgico. Cada entrada foi validada mediante a doação de um litro de leite, mantimentos que serão destinados à Associação Reparadores para o apoio a famílias em vulnerabilidade.

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