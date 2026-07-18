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Ritmo e nostalgia marcam o 1º FitDance Disco em Bauru

Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos: Lucas DiFlora
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Lucas DiFlora
Aulão beneficente reuniu dezenas de participantes caracterizados no Jardim Araruna
Aulão beneficente reuniu dezenas de participantes caracterizados no Jardim Araruna

A noite desta sexta-feira (17) transformou a Escola Municipal Etelvino Rodrigues Madureira, em uma verdadeira pista de dança com a realização do "FitDance Disco Solidário", promovido pela Academia Maravilhosas. O aulão inédito na cidade resgatou os grandes sucessos das décadas de 1960, 1970 e 1980, reunindo o público em uma experiência nostálgica embalada por coreografias animadas e figurinos a caráter que ditaram o tom da festa no Jardim Araruna.

Coordenado por Kamila Cristina, a primeira edição do evento foi um sucesso e reuniu dezenas de pessoas de várias idades, que aproveitaram para curtir e se movimentar no ritmo nostálgico. Cada entrada foi validada mediante a doação de um litro de leite, mantimentos que serão destinados à Associação Reparadores para o apoio a famílias em vulnerabilidade. 

VEJA AS FOTOS ABAIXO: 

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