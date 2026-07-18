Ter empresa, no Brasil, exige coragem; para os pequenos e médios empresários, os desafios são ainda maiores: aumento de custos, juros elevados, redução das vendas, inadimplência dos clientes, perda de contratos e dificuldades de acesso ao crédito comprometem os negócios empresariais.

Quando essas dificuldades se acumulam, sem possuir recursos suficientes para pagar as dívidas, muitas empresas encerram suas atividades. Em geral, sequer conseguem realizar os procedimentos necessários para o encerramento formal da sociedade.

Diante desse quadro, surge questão importante: a falta de bens da empresa, ou o encerramento irregular da atividade, permitem aos credores cobrar a dívida dos sócios?