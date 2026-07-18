O Hino Nacional Brasileiro foi eleito o mais bonito do mundo pelo The New York Times, em um ranking de 48 seleções participantes da Copa do Mundo de Futebol. O jornal classificou a canção como uma obra-prima, destacando a introdução instrumental de 28 segundos e o foco em exaltar a pátria em vez de guerras.

O compositor e pianista norte-americano Louis Gottschalk, já em 1831 declarava-se apaixonado pela música de Francisco Manoel da Silva, inicialmente destinada a celebrar a abdicação de D. Pedro I. Gottschalk compôs a "Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro", pouco tocada por aqui, mas gravada pela Sinfônica de Berlim, pela Filarmônica de Nova York - com tiro de canhão -, e pelos nossos pianistas Arthur Moreira Lima, Nelson Freire e Eudóxia de Barros. Compõe a peça uma série de variações intensas e brilhantes sobre a melodia do hino. A letra do poeta Joaquim Osório Duque Estrada é cheia de hipérbatos, como os gramáticos chamam as figuras de linguagem caracterizadas pelas alterações da ordem direta dos termos das orações.

No meu tempo de colégio, a professora de Português exigia dos alunos interpretações gramaticais e lúdicas da letra de Duque Estrada. "Ouviram do Ipiranga as margens plácidas..." - Onde está o sujeito? - perguntava a d. Esmeralda. O vocabulário arcaico e de difícil compreensão afasta o povo. "Brado retumbante" (grito forte que ecoa), "raios fúlgidos" (brilhantes), "do que a terra, mais garrida" (bela, exuberante). Nosso hino é longo. Tempo é valioso na televisão. Em jogos do Brasil, federações estrangeiras de esportes ordenam interrompê-lo em plena Pátria amada, idolatrada. Salve! Salve! Para modernizar a letra e providenciar uma versão curta para essas ocasiões, seria necessária uma lei aprovada pelo Congresso. Então, fica como está, assim mesmo admirado.