1. Um tecido pode se regenerar como o epitélio da pele quando as células vizinhas ao dano proliferam diretamente, sem intermediários e assumem a estrutura e funções das perdidas. São mitoticamente competentes e proliferam à vontade como os hepatócitos e as células da medula óssea. Este processo direto se chama REGENERACÃO.

2. Algumas células não proliferam mais o suficiente para regenerar os danos ocorridos. Isto acontece com as células musculares e os neurônios. Elas perderam a capacidade de entrar em mitose e gerar novas células para recompor as células perdidas.

3. Temos um terceiro tipo de células que são aquelas quando estimuladas adequadamente por mediadores da inflamação, proliferam de forma eficiente para reconstruir as partes perdidas. São os fibroblastos, osteoblastos, condroblastos além de outras.