Macatuba - A Prefeitura de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) decidiu suspender a 29.ª Festa do Peão do município, que estava prevista para ocorrer entre os dias 21 e 23 de agosto, depois que o Ministério Público (MP) instaurou um inquérito civil para apurar se o evento seria realizado com recursos públicos. Segundo a Promotoria de Justiça, um decreto municipal apontou a necessidade de conter despesas. Já o Executivo, por sua vez, argumenta que a execução da festa não afetará a prestação dos serviços à população.

Em nota, a prefeitura explicou que, até o momento, não realizou qualquer contratação relacionada ao evento diante dos questionamentos apresentados pelo MP. "Desde o primeiro momento, adotamos a cautela de não dar andamento a qualquer contratação até que todas as dúvidas sejam devidamente consideradas esclarecidas pelo MP. As informações solicitadas já foram prestadas, acompanhadas das informações necessárias para demonstrar que a realização do evento não compromete a continuidade e a qualidade dos serviços públicos. Neste momento, aguardamos a manifestação conclusiva do Ministério Público sobre o assunto", diz.

"Reafirmamos nosso compromisso com a transparência, o respeito às instituições, a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e a valorização de um evento que faz parte da história de Macatuba, integra o calendário turístico oficial do município, movimenta a economia local e gera oportunidades para comerciantes, prestadores de serviços e entidades assistenciais".