Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) prenderam nesta sexta-feira (17) um jovem de 19 anos suspeito de abastecer uma conhecida biqueira no Jardim Ouro Verde, em Bauru, e recolher dinheiro e objetos, sobretudo celulares furtados, usados por usuários como moeda de troca. Com ele, além de um simulacro de arma de fogo, foram apreendidas 1.331 porções de drogas, entre haxixe, maconha e cocaína.

Segundo a Polícia Civil, a partir de informações que chegaram no SIG, foram realizadas investigações para identificar um homem que estaria na posse de arma de fogo e seria o responsável, juntamente com outros indivíduos, pelo comércio de drogas e pela receptação de produtos furtados, especialmente celulares, em uma biqueira no bairro da zona oeste.

O suspeito foi identificado como um jovem de 19 anos e as apurações revelaram que ele mantinha um revólver em sua casa, onde também armazenaria entorpecentes para abastecer traficantes do bairro. Na tarde desta sexta-feira, equipes do SIG cumpriram mandado de busca no imóvel e flagraram o investigado separando porções de diversas drogas.