17 de julho de 2026
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AÇÃO DO SIG EM BAURU

Suspeito de abastecer biqueira guardava 1.331 porções de drogas

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Somente em cocaína, foram apreendidos 660 pinos
Somente em cocaína, foram apreendidos 660 pinos

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) prenderam nesta sexta-feira (17) um jovem de 19 anos suspeito de abastecer uma conhecida biqueira no Jardim Ouro Verde, em Bauru, e recolher dinheiro e objetos, sobretudo celulares furtados, usados por usuários como moeda de troca. Com ele, além de um simulacro de arma de fogo, foram apreendidas 1.331 porções de drogas, entre haxixe, maconha e cocaína.

Segundo a Polícia Civil, a partir de informações que chegaram no SIG, foram realizadas investigações para identificar um homem que estaria na posse de arma de fogo e seria o responsável, juntamente com outros indivíduos, pelo comércio de drogas e pela receptação de produtos furtados, especialmente celulares, em uma biqueira no bairro da zona oeste.

O suspeito foi identificado como um jovem de 19 anos e as apurações revelaram que ele mantinha um revólver em sua casa, onde também armazenaria entorpecentes para abastecer traficantes do bairro. Na tarde desta sexta-feira, equipes do SIG cumpriram mandado de busca no imóvel e flagraram o investigado separando porções de diversas drogas.

No total, foram apreendidas 1.331 porções de entorpecentes, sendo 184 porções de haxixe, 487 porções de maconha e 660 pinos com cocaína, além de valores em dinheiro, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo. O jovem foi conduzido até a CPJ e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva dele, que permaneceu preso aguardando a audiência de custódia.

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