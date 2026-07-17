Pirajuí - O Ministério Público (MP) ajuizou uma ação civil pública contra a Câmara Municipal de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) e duas empresas em razão de supostas irregularidades envolvendo sobrepreço e fracionamento em contratações de serviços de limpeza, copeiragem, mídias e transmissão das sessões e assessoria e consultoria na área de comunicação realizadas no final do exercício de 2024.

De acordo com os autos, inquérito civil apurou que dois contratos firmados pelo Legislativo na mesma data, com duas empresas diferentes, cada um no valor de pouco mais de R$ 50 mil anuais, possuem "extrema proximidade formal e técnica". Um deles foi rescindido em 14 de março de 2025 e o outro segue vigente, tendo sido prorrogado até 31 de dezembro de 2026.

Conforme a Promotoria, em ambos as contratações, o valor pago mensalmente superou o preço de referência mensal em cerca de 80%. "As diferenças identificadas representam elevação substancial dos custos assumidos pela Administração Pública, revelando incompatibilidade entre os preços contratados e aqueles verificados em pesquisa de mercado", afirma.