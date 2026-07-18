A inflação dos Estados Unidos surpreendeu positivamente nesta semana. O índice de preços ao consumidor (CPI) caiu 0,4% em junho na comparação mensal e acumula alta de 3,5% em 12 meses. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado e reforçou a percepção de que o Federal Reserve poderá reduzir os juros ainda neste ano. Para o Brasil, uma inflação mais comportada nos EUA costuma aliviar pressões sobre o dólar e favorecer os mercados emergentes.

O que a inflação americana tem a ver conosco?

Muita gente imagina que a inflação dos Estados Unidos interessa apenas aos americanos. Não é bem assim. Quando os preços sobem por lá, os juros americanos tendem a ficar elevados, atraindo recursos do mundo todo. O resultado costuma ser um dólar mais forte e mais pressão sobre países emergentes. Por isso, a desaceleração da inflação americana é uma notícia acompanhada de perto pelos investidores brasileiros.