Você certamente já deve ter vivenciado situações em que sua produção ficou básica demais para um evento importante, não é mesmo? Quando isso acontecer novamente, não se preocupe. A terceira peça pode, sim, ser a salvação do seu look!
A regra da terceira peça é famosa no mundo da moda por ser extremamente simples, basta acrescentar uma peça extra para dar mais ousadia à produção. E vamos ser sinceras? Gostamos mesmo é daquele look super estiloso e que não levou nem 5 minutos para ser montado.
Mas afinal, o que é terceira peça? Colete, blazer, jaquetas, cardigans, quimonos, casacos, poncho, camisa aberta por cima de uma t-shirt ou regata, ou ainda, amarrada na cintura... Tudo isso vale!
Quando você está pronta, e já tem uma produção com duas peças pelo menos (calça e blusa), escolha mais uma (ou duas, três...) peça para sobrepor o look. O resultado é uma produção muito mais interessante sem grandes esforços. Não é demais?!
Os looks que mais chamam atenção são aqueles que possuem alguma complexidade. Sendo assim, sempre que possível, tente incluir uma terceira peça na produção - sapatos e acessórios não contam ok?!
Apaixonantes, elas (as terceiras peças) podem transformar um look simples em um visual ultra estiloso. Levantam qualquer look e podem fazer verdadeiros milagres no seu visual, deixando sua produção muito mais ousada e criativa. É uma das maneiras mais fáceis de incrementar o visual e deixá-lo mais rico no ato.
Então, a dica é: use e abuse da terceira peça! Sempre tenha uma boa terceira peça como “carta na manga”. Itens como uma boa jaqueta de couro ou blazer dão aquele up no look em questão de segundos. Perfeito para ir do trabalho ao happy hour, por exemplo.
Sabe aquela sua combinação (mais coringa da vida) jeans e basiquinha, que já usou milhões de vezes e estão lá no canto do guarda-roupa? Que tal acrescentar um maxi cardigan? Acredite, seu duo predileto pode parecer completamente renovado!
Quer mais dicas?
No verão, acrescentar um colete à produção pode evitar que a combinação shorts + regatinha caia na mesmice.
No inverno, acrescentar um trench coat garante ainda mais elegância à produção.
O look all black ganha ousadia quando quebrado com uma terceira peça em outra cor.
No look monocromático, a terceira peça acrescenta uma camada extra e, consequentemente, mais informação. O resultado? Estilo na certa!
Criar uma produção em tons neutros e arrematar com um maxi colete deixa o look muito mais cool!
Um blazer mais comprido pode salvar seu look quando optar por usar aquela sua calça de de couro justa.
Mas, lembre-se sempre: um ponto muito importante é você respeitar seu estilo pessoal! E isso vale também na hora de escolher a terceira peça para incrementar seu visual. Por isso, entenda seu estilo pessoal e qual imagem você quer passar na hora de optar por uma terceira peça.
A ideia é se divertir na escolha da terceira peça. O espelho pode ser seu melhor amigo neste momento. Não tenha medo de errar, você pode fazer boas descobertas. Aposte na terceira peça, ela é como a cereja do bolo: dá aquele toque final!