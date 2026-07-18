Você certamente já deve ter vivenciado situações em que sua produção ficou básica demais para um evento importante, não é mesmo? Quando isso acontecer novamente, não se preocupe. A terceira peça pode, sim, ser a salvação do seu look!

A regra da terceira peça é famosa no mundo da moda por ser extremamente simples, basta acrescentar uma peça extra para dar mais ousadia à produção. E vamos ser sinceras? Gostamos mesmo é daquele look super estiloso e que não levou nem 5 minutos para ser montado.

Mas afinal, o que é terceira peça? Colete, blazer, jaquetas, cardigans, quimonos, casacos, poncho, camisa aberta por cima de uma t-shirt ou regata, ou ainda, amarrada na cintura... Tudo isso vale!