O bairro Higienópolis, em Bauru, se prepara para receber a sua primeira Festa Julina, um evento que promete reunir moradores e visitantes em um dia de muita animação, sabores típicos e solidariedade. A programação acontece no dia 26 de julho, das 10h às 18h, na rua Benjamim Constant, quadra 10, com atrações voltadas para toda a família e entrada aberta ao público.
Mais do que uma celebração das tradições julinas, o evento tem caráter beneficente e busca fortalecer a convivência entre a comunidade, proporcionando um ambiente acolhedor e repleto de opções de lazer para crianças, jovens e adultos. Segundo os organizadores, 10% das vendas serão revertidos para o asilo da Vila Vicentina e alimentos e agasalhos também estão sendo arrecadados.
Além de música e entretenimento durante todo o dia, o público poderá desfrutar de um cardápio variado com delícias típicas da época. Entre as opções, estão caldo de cana, pastel, milho verde, cachorro-quente, batata frita, massas artesanais, pizza em cone, pipoca gourmet, geladinho gourmet, festival de fatias, curau, canjica, espetinhos, além de vinho, quentão e cachaças artesanais.
A festa é organizada por Maria de Fátima Caffeu e Rose Amaral em parceria com Gastrô Social Pub, Cachaça Canário da Terra, Pizza Cone do Alf, Danika Doces e Geladinho Gourmet, Pastel_bacanabauru, Gaia Maker, Bolerie Confeitaria, Pipoca Gourmet do Clássico ao Inusitado, Cocadas Bauru 014, Lucia Murbach Ateliê, Cantina da Tia Ka, Ramos Adriana locutora e Garagem Pet Shop.