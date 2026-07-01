O bairro Higienópolis, em Bauru, se prepara para receber a sua primeira Festa Julina, um evento que promete reunir moradores e visitantes em um dia de muita animação, sabores típicos e solidariedade. A programação acontece no dia 26 de julho, das 10h às 18h, na rua Benjamim Constant, quadra 10, com atrações voltadas para toda a família e entrada aberta ao público.

Mais do que uma celebração das tradições julinas, o evento tem caráter beneficente e busca fortalecer a convivência entre a comunidade, proporcionando um ambiente acolhedor e repleto de opções de lazer para crianças, jovens e adultos. Segundo os organizadores, 10% das vendas serão revertidos para o asilo da Vila Vicentina e alimentos e agasalhos também estão sendo arrecadados.

Além de música e entretenimento durante todo o dia, o público poderá desfrutar de um cardápio variado com delícias típicas da época. Entre as opções, estão caldo de cana, pastel, milho verde, cachorro-quente, batata frita, massas artesanais, pizza em cone, pipoca gourmet, geladinho gourmet, festival de fatias, curau, canjica, espetinhos, além de vinho, quentão e cachaças artesanais.