Nesta quinta-feira (16), a Polícia Militar de Jaú (47 quilômetros de Bauru) deteve um adolescente por ato infracional análogo ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, no bairro Jardim Cila de Lúcio Bauab. A equipe flagrou o rapaz conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, sem placa e sem o uso de capacete. A idade dele não foi informada pela corporação.

Segundo a PM, durante a abordagem, foi constatado que os sinais identificadores do chassi e do motor estavam suprimidos, caracterizando adulteração. O adolescente relatou que adquiriu o veículo por meio de uma negociação realizada em uma rede social, mas afirmou não ter como comprovar a compra.

Ainda de acordo com a polícia, diante da situação, a motocicleta foi apreendida para exames periciais, e o adolescente foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde prestou depoimento e foi liberado à sua responsável.