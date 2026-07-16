O diretor de Trânsito e Transportes da Emdurb, Adilson Caldeira, e o gerente de Infrações de Trânsito, Fausto Cezar Bertoldo Tigre, afirmaram nesta quinta-feira (16), durante depoimento à Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Rotativo, na Câmara Municipal, que a implantação do novo sistema da Área Azul teve como principal objetivo ampliar a rotatividade e "democratizar" o uso das vagas públicas de estacionamento em Bauru.
Segundo Caldeira, a expansão do estacionamento rotativo foi motivada pelo aumento da frota de veículos, pela concentração de comércio, clínicas e hospitais em determinadas regiões e por pedidos para criação de vagas rápidas e de carga e descarga. Ele reconheceu, porém, que a Emdurb não possui um check-list ou critérios formalizados para definir a ampliação da Área Azul e admitiu que a comunicação com a população poderia ter sido melhor conduzida.
Durante a oitiva, Tigre afirmou que o sistema de fiscalização eletrônica por OCR não aplica multas automaticamente. De acordo com ele, após identificar uma possível irregularidade, o veículo é novamente verificado entre 10 e 15 minutos depois e somente então o registro é encaminhado para análise e validação por agentes de trânsito.
Os representantes também defenderam a viabilidade financeira do contrato com o Consórcio Park Bauru, afirmando que a expectativa sempre foi custear o sistema com a arrecadação da própria Área Azul. No entanto, Caldeira reconheceu que a decisão da Prefeitura de suspender a ampliação das novas áreas reduziu a margem financeira prevista. Segundo Tigre, entre 22 de junho e 13 de julho a arrecadação foi de aproximadamente R$ 205 mil, ante R$ 68 mil no mesmo período do ano passado, considerando também as áreas posteriormente excluídas do sistema.
Os vereadores ainda questionaram os impactos jurídicos da revogação da expansão da Área Azul e do cancelamento das autuações aplicadas nas novas regiões. Diante das dúvidas, a CEI convocou representantes do departamento jurídico da Emdurb para prestar esclarecimentos na próxima reunião, marcada para 6 de agosto.
Antes, a Comissão ouvirá no dia 23 de julho, às 14h, Leonardo Marcari, chefe de Gabinete da Prefeitura de Bauru, e Daniel Fernandes de Freitas, assessor de Gabinete.