O diretor de Trânsito e Transportes da Emdurb, Adilson Caldeira, e o gerente de Infrações de Trânsito, Fausto Cezar Bertoldo Tigre, afirmaram nesta quinta-feira (16), durante depoimento à Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Rotativo, na Câmara Municipal, que a implantação do novo sistema da Área Azul teve como principal objetivo ampliar a rotatividade e "democratizar" o uso das vagas públicas de estacionamento em Bauru.

Segundo Caldeira, a expansão do estacionamento rotativo foi motivada pelo aumento da frota de veículos, pela concentração de comércio, clínicas e hospitais em determinadas regiões e por pedidos para criação de vagas rápidas e de carga e descarga. Ele reconheceu, porém, que a Emdurb não possui um check-list ou critérios formalizados para definir a ampliação da Área Azul e admitiu que a comunicação com a população poderia ter sido melhor conduzida.

Durante a oitiva, Tigre afirmou que o sistema de fiscalização eletrônica por OCR não aplica multas automaticamente. De acordo com ele, após identificar uma possível irregularidade, o veículo é novamente verificado entre 10 e 15 minutos depois e somente então o registro é encaminhado para análise e validação por agentes de trânsito.