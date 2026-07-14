14 de julho de 2026
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NA RODOVIA

PM de Bauru flagra mulher com R$ 80 mil em maconha; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Abordagem aconteceu na rodovia Marechal Rondon
Abordagem aconteceu na rodovia Marechal Rondon

Equipes da Polícia Militar Rodoviária de Bauru realizaram uma apreensão em flagrante, nesta segunda-feira (13), que resultou na prisão de uma mulher e causou um prejuízo estimado em R$ 80 mil ao tráfico de drogas, com a apreensão de mais de 40 quilos de maconha. A ocorrência foi registrada no quilômetro 348 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), pouco antes do trevo da rodovia com o Núcleo Gasparini, no sentido Lins-Bauru.

Segundo a corporação, os policiais militares realizavam a Operação Impacto e abordaram a motorista de um Ford Ka branco. No porta-malas estavam 40 tabletes da droga, que, após pesagem, totalizaram 40 quilos e 300 gramas do entorpecente.

A suspeita não tinha antecedentes criminais e foi presa em flagrante. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Bauru. O veículo e um aparelho celular foram apreendidos.

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