Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), apreendeu, nesta quarta-feira (15), 25 frascos vazios de cigarros eletrônicos durante diligência realizada para checar denúncia de maus-tratos em um condomínio no Jardim Ciranda.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), policiais civis foram ao local para verificar uma denúncia anônima relacionada a supostos maus-tratos contra uma adolescente.
Durante a averiguação, a moradora autorizou a entrada da equipe. No imóvel, os policiais localizaram 25 frascos vazios de cigarros eletrônicos de diferentes marcas.
Ao ser questionada sobre a posse dos objetos, a moradora informou que os mantinha por motivo de coleção. Os materiais foram apreendidos e lacrados para análise e a ocorrência foi registrada no 1.º Distrito Policial de Botucatu para fins de investigação.