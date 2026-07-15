15 de julho de 2026
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EM BOTUCATU

Polícia flagra frascos de vapes ao checar denúncia de maus-tratos

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Os materiais foram apreendidos e lacrados para análise e a ocorrência foi registrada no 1.º Distrito Policial de Botucatu para fins de investigação
Os materiais foram apreendidos e lacrados para análise e a ocorrência foi registrada no 1.º Distrito Policial de Botucatu para fins de investigação

Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), apreendeu, nesta quarta-feira (15), 25 frascos vazios de cigarros eletrônicos durante diligência realizada para checar denúncia de maus-tratos em um condomínio no Jardim Ciranda.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), policiais civis foram ao local para verificar uma denúncia anônima relacionada a supostos maus-tratos contra uma adolescente.

Durante a averiguação, a moradora autorizou a entrada da equipe. No imóvel, os policiais localizaram 25 frascos vazios de cigarros eletrônicos de diferentes marcas.

Ao ser questionada sobre a posse dos objetos, a moradora informou que os mantinha por motivo de coleção. Os materiais foram apreendidos e lacrados para análise e a ocorrência foi registrada no 1.º Distrito Policial de Botucatu para fins de investigação.

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