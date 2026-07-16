A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realiza na próxima terça-feira (21), das 9h às 15h, na sede da pasta, na avenida Duque de Caxias, 16-55, a 9.ª edição do "Gera Bauru – Oportunidades e Carreiras" com o tradicional mutirão de empregos.

Serão mais de 1.000 vagas de emprego, disponibilizadas por mais de 15 empresas de Bauru e região. Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo. O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.

As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensinos fundamental, médio, técnico e superior, em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD). As empresas são as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos. Também serão disponibilizadas vagas de estágio para estudantes.