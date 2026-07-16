A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realiza na próxima terça-feira (21), das 9h às 15h, na sede da pasta, na avenida Duque de Caxias, 16-55, a 9.ª edição do "Gera Bauru – Oportunidades e Carreiras" com o tradicional mutirão de empregos.
Serão mais de 1.000 vagas de emprego, disponibilizadas por mais de 15 empresas de Bauru e região. Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo. O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.
As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensinos fundamental, médio, técnico e superior, em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD). As empresas são as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos. Também serão disponibilizadas vagas de estágio para estudantes.
Confira as vagas de emprego em diferentes áreas até o momento:
- - Açougueiro
- - Açougueiro assistente
- - Ajudante de salgadeiro
- - Almoxarife
- - Analista de almoxarifado
- - Aplicador de envelopamento automotivo
- - Aprendiz
- - Armazenista Fiscal
- - Assistente de Cobrança
- - Assistente de Contas a Pagar
- - Assistente de Departamento Pessoal
- - Assistente de limpeza
- - Assistente de loja
- - Assistente de padaria
- - Assistente de restaurante
- - Assistente de RH
- - Assistente de vendas (frios, hortifruti e mercearia)
- - Atendente de lanchonete
- - Atendente de SAC
- - Auxiliar Administrativo
- - Auxiliar de almoxarifado
- - Auxiliar de almoxarife
- - Auxiliar de Confeitaria
- - Auxiliar de Confeitaria e Produção
- - Auxiliar de corte e dobra
- - Auxiliar de distribuição
- - Auxiliar de Eletricista
- - Auxiliar de expedição
- - Auxiliar de instalador de rede
- - Auxiliar de limpeza
- - Auxiliar de limpeza de drenagem
- - Auxiliar de manutenção predial
- - Auxiliar de Pintura Industrial
- - Auxiliar de Produção
- - Auxiliar de Produção/Montador
- - Auxiliar de RH
- - Auxiliar Eletromecânico
- - Auxiliar Jurídico
- - Auxiliar logístico
- - Babá
- - Balconista - tarde
- - Bióloga
- - Coordenador de Produção Industrial
- - Cozinheiro
- - Cozinheiro I
- - Doméstica
- - E-commerce
- - Eletricista automotivo
- - Eletricista Industrial
- - Empacotador
- - Encanador Industrial
- - Encarregado de Operações de Saneamento
- - Engenheiro Projetista
- - Engenheiro Projetista Trainee
- - Estágio Ensino Médio
- - Estágio Nível Superior
- - Estágio Nível Técnico
- - Estágios – Administração
- - Estágios – Agropecuária
- - Estágios – Direito
- - Estágios – Educação
- - Estágios – Veterinária
- - Frios e laticínios
- - Garçom assistente
- - Hortifruti
- - Impressor gráfico
- - Inspetor de qualidade
- - Instalador de rede de esgoto
- - Jardineiro
- - Jovem Aprendiz
- - Leiturista
- - Limpeza
- - Limpeza e conservação
- - Líder de Setor – Padaria
- - Manutenção e instalação
- - Manutenção predial
- - Marceneiro - montagem de móveis planejados
- - Mercearia abastecimento
- - Montador Industrial
- - Motorista - viagens
- - Motorista basculante
- - Motorista carreteiro
- - Motorista D
- - Motorista munk
- - Oficial de cozinha I
- - Operador de caixa
- - Operador de corte e dobra
- - Operador de limpeza da drenagem urbana
- - Operador de loja
- - Operador de retroescavadeira
- - Operador ETE/volante
- - Operador hidrovácuo de esgoto
- - Pacote (montagem de cesta básica)
- - Padaria Produção
- - Padeiro
- - PCM – Planejamento e Controle de Manutenção
- - Peixeiro assistente
- - Pintor Industrial de autos
- - Pizzaria restaurante
- - Portaria
- - Prevenção de perdas
- - Programador de corte e dobra
- - Programador do SES
- - Promotor de vendas
- - Repositor de mercadoria
- - Rotisserie
- - Serviços gerais
- - Serviços gerais (SES)
- - Soldador
- - Sushiman
- - Técnico de Geoprocessamento
- - Técnico de Saneamento
- - Técnico de Segurança do Trabalho
- - Técnico de Segurança do Trabalho Jr
- - Técnico Eletromecânico
- - TI - Especialista em Dados
- - Vendedor externo
- - Vendedor interno
- - Vendedor Jr - externo
- - Vigilância
- - Zelador