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NA SEDECOM

'Gera Bauru': mais de 1.000 vagas de emprego no dia 21 de julho

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo
Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realiza na próxima terça-feira (21), das 9h às 15h, na sede da pasta, na avenida Duque de Caxias, 16-55, a 9.ª edição do "Gera Bauru – Oportunidades e Carreiras" com o tradicional mutirão de empregos.

Serão mais de 1.000 vagas de emprego, disponibilizadas por mais de 15 empresas de Bauru e região. Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo. O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.

As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensinos fundamental, médio, técnico e superior, em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD). As empresas são as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos. Também serão disponibilizadas vagas de estágio para estudantes.

Confira as vagas de emprego em diferentes áreas até o momento:

  • - Açougueiro
  • - Açougueiro assistente
  • - Ajudante de salgadeiro
  • - Almoxarife
  • - Analista de almoxarifado
  • - Aplicador de envelopamento automotivo
  • - Aprendiz
  • - Armazenista Fiscal
  • - Assistente de Cobrança
  • - Assistente de Contas a Pagar
  • - Assistente de Departamento Pessoal
  • - Assistente de limpeza
  • - Assistente de loja
  • - Assistente de padaria
  • - Assistente de restaurante
  • - Assistente de RH
  • - Assistente de vendas (frios, hortifruti e mercearia)
  • - Atendente de lanchonete
  • - Atendente de SAC
  • - Auxiliar Administrativo
  • - Auxiliar de almoxarifado
  • - Auxiliar de almoxarife
  • - Auxiliar de Confeitaria
  • - Auxiliar de Confeitaria e Produção
  • - Auxiliar de corte e dobra
  • - Auxiliar de distribuição
  • - Auxiliar de Eletricista
  • - Auxiliar de expedição
  • - Auxiliar de instalador de rede
  • - Auxiliar de limpeza
  • - Auxiliar de limpeza de drenagem
  • - Auxiliar de manutenção predial
  • - Auxiliar de Pintura Industrial
  • - Auxiliar de Produção
  • - Auxiliar de Produção/Montador
  • - Auxiliar de RH
  • - Auxiliar Eletromecânico
  • - Auxiliar Jurídico
  • - Auxiliar logístico
  • - Babá
  • - Balconista - tarde
  • - Bióloga
  • - Coordenador de Produção Industrial
  • - Cozinheiro
  • - Cozinheiro I
  • - Doméstica
  • - E-commerce
  • - Eletricista automotivo
  • - Eletricista Industrial
  • - Empacotador
  • - Encanador Industrial
  • - Encarregado de Operações de Saneamento
  • - Engenheiro Projetista
  • - Engenheiro Projetista Trainee
  • - Estágio Ensino Médio
  • - Estágio Nível Superior
  • - Estágio Nível Técnico
  • - Estágios – Administração
  • - Estágios – Agropecuária
  • - Estágios – Direito
  • - Estágios – Educação
  • - Estágios – Veterinária
  • - Frios e laticínios
  • - Garçom assistente
  • - Hortifruti
  • - Impressor gráfico
  • - Inspetor de qualidade
  • - Instalador de rede de esgoto
  • - Jardineiro
  • - Jovem Aprendiz
  • - Leiturista
  • - Limpeza
  • - Limpeza e conservação
  • - Líder de Setor – Padaria
  • - Manutenção e instalação
  • - Manutenção predial
  • - Marceneiro - montagem de móveis planejados
  • - Mercearia abastecimento
  • - Montador Industrial
  • - Motorista - viagens
  • - Motorista basculante
  • - Motorista carreteiro
  • - Motorista D
  • - Motorista munk
  • - Oficial de cozinha I
  • - Operador de caixa
  • - Operador de corte e dobra
  • - Operador de limpeza da drenagem urbana
  • - Operador de loja
  • - Operador de retroescavadeira
  • - Operador ETE/volante
  • - Operador hidrovácuo de esgoto
  • - Pacote (montagem de cesta básica)
  • - Padaria Produção
  • - Padeiro
  • - PCM – Planejamento e Controle de Manutenção
  • - Peixeiro assistente
  • - Pintor Industrial de autos
  • - Pizzaria restaurante
  • - Portaria
  • - Prevenção de perdas
  • - Programador de corte e dobra
  • - Programador do SES
  • - Promotor de vendas
  • - Repositor de mercadoria
  • - Rotisserie
  • - Serviços gerais
  • - Serviços gerais (SES)
  • - Soldador
  • - Sushiman
  • - Técnico de Geoprocessamento
  • - Técnico de Saneamento
  • - Técnico de Segurança do Trabalho
  • - Técnico de Segurança do Trabalho Jr
  • - Técnico Eletromecânico
  • - TI - Especialista em Dados
  • - Vendedor externo
  • - Vendedor interno
  • - Vendedor Jr - externo
  • - Vigilância
  • - Zelador

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