16 de julho de 2026
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Bombeiros de Bauru promovem campanha de doação de sangue

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Além de atuar no salvamento de vidas, bombeiros dão o exemplo ao participar da campanha de doação de sangue
Além de atuar no salvamento de vidas, bombeiros dão o exemplo ao participar da campanha de doação de sangue

O 12º Grupamento de Bombeiros de Bauru está promovendo a campanha Bombeiro Sangue Bom, com o objetivo de incentivar a doação de sangue durante o período mais crítico do ano para os hemocentros. No inverno e durante as férias, as doações costumam cair significativamente, provocando uma redução nos estoques dos bancos de sangue no Estado de São Paulo.

A campanha segue até o fim deste mês e convida a população a contribuir com esse gesto de solidariedade. Para participar, basta comparecer ao Hemonúcleo localizado na rua Monsenhor Claro, 8-88, ou na Beneficência Portuguesa de Bauru, localizada na rua Rio Branco, número 13-83, mais próximo e informar, no momento do atendimento, que a doação será destinada à campanha Bombeiro Sangue Bom.

Podem doar pessoas com idade entre 16 e 69 anos, que pesem mais de 50 quilos, estejam em boas condições de saúde e apresentem um documento oficial de identificação com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal ou apresentar autorização, conforme as normas do hemocentro.

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