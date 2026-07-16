O mercado financeiro global voltou suas atenções nesta semana para a divulgação da inflação ao consumidor dos Estados Unidos (CPI). O dado trouxe um resultado melhor que o esperado e reforçou a discussão sobre os próximos passos da política monetária americana.

O impacto dessa decisão não fica restrito à economia dos Estados Unidos. Países emergentes, como o Brasil, acompanham atentamente cada movimento do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, porque os efeitos costumam chegar rapidamente ao câmbio, aos investimentos e ao custo do crédito.

O CPI de junho apresentou queda de 0,4% na comparação mensal e uma inflação acumulada de 3,5% em 12 meses. O núcleo da inflação, que exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, permaneceu estável no mês e avançou 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado e foi influenciado principalmente pela forte redução dos preços da energia.