A criação de um marco legal para a emergência climática foi apontada pela ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, deputada federal e pré-candidata ao Senado Marina Silva (Rede Sustentabilidade) como uma das principais prioridades caso seja eleita senadora por São Paulo.

Acompanhada do ex-presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, Marina visitou e concedeu entrevista ao JC/JCNET, e afirmou que o Brasil precisa abandonar a lógica de agir apenas após desastres naturais e passar a adotar políticas preventivas para enfrentar eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas. A proposta foi apresentada como parte de uma agenda que une preservação ambiental, desenvolvimento econômico e atração de investimentos sustentáveis.

Segundo Marina, a legislação atual não contempla instrumentos capazes de antecipar ações diante de eventos climáticos extremos. Para ela, o país precisa criar um novo modelo jurídico que permita aos governos agir antes que tragédias aconteçam. "Nós temos o desafio de criar o marco legal da emergência climática. A emergência climática tem que ser decretada antes de o fenômeno acontecer."