A obra da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Bauru, no Distrito Industrial 1, deve ser retomada a partir do dia 27 deste mês, já sob a responsabilidade da Companhia de Saneamento Bauru (CSB), consórcio que assinou o contrato de concessão por 30 anos. A informação foi dada hoje pelo diretor do consórcio, Renato Camargo. Ele participou pela primeira vez de reunião pública na Câmara. "Na obra da ETE já fizemos vistoria e recebemos os projetos anteriores. A obra deve ser retomada a partir do dia 27 de julho. E nosso objetivo é concluir antes dos 36 meses de contrato", disse.

A ETE do Distrito 1 está paralisada desde setembro de 2021, quando a prefeita Suéllen Rosim rescindiu o contrato com a empresa COM Engenharia. O caso está em discussão no Judiciário desde então, com pedido de ressarcimento pelo Município junto a COM Engenharia e o inverso. Já o cronograma de obras de rede de esgoto, também firmados na concessão, virá após a prefeita emitir ordem de serviço. A ação está sendo preparada para o aniversário da cidade, em 1 de agosto próximo. A reunião de hoje foi da Comissão de Obras, chamada pelo verdador Mané Losila (MDB).

Os vereadores que participaram da reunião enfatizaram que falta transparência ao processo de implementação da concessão e pediram um cronograma para as obras de canalização em bairros que ainda sofrem com a falta de saneamento, como o Chácaras Cornélia, o Val de Palmas (Leão XIII) e a Vila Santista. “Nós precisamos de respostas”, reforçou Losila, que presidiu o encontro. Representando a Companhia Saneamento Bauru, Renato Camargo afirmou que o contrato assinado com a Prefeitura prevê as obras necessárias para todo o perímetro urbano do município, mas o detalhamento de quando e como elas serão realizadas em 45 dias.