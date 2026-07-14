Na manhã desta terça-feira (14), a Câmara Municipal de Bauru realizou uma Reunião Pública convocada pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Transportes da Casa de Leis para discutir o andamento da concessão que deu ao consórcio Companhia Saneamento Bauru (CSB) o direito de explorar por 30 anos os serviços públicos de coleta, transporte, tratamento e disposição do esgoto gerado no município. O contrato com a Prefeitura foi assinado no último dia 15 de abril.

Os vereadores que participaram da reunião enfatizaram que falta transparência ao processo de implementação da concessão e pediram um cronograma para as obras de canalização em bairros que ainda sofrem com a falta de saneamento, como o Chácaras Cornélia, o Val de Palmas (Leão XIII) e a Vila Santista. “Nós precisamos de respostas”, reforçou Mané Losila (MDB), que presidiu o encontro.

Representando a Companhia Saneamento Bauru, Renato Camargo afirmou que o contrato assinado com a Prefeitura prevê as obras necessárias para todo o perímetro urbano do município, mas o detalhamento de quando e como elas serão realizadas é uma etapa posterior que carece de estudos.