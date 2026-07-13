A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração, vai abrir inscrições para cinco concursos públicos em agosto. Os concursos são para os cargos de merendeira (edital 12/2026), médico emergencista (edital 13/2026), médico psiquiatra (edital 14/2026), professor substituto de educação básica – fundamental – 6º ao 9º ano – arte (edital 15/2026) e médico ginecologista/obstetra (edital 16/2026).

Para todos os cargos, além do salário, é concedido o benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação. As inscrições estarão abertas de 3 de agosto até as 16h do dia 13 de agosto, exclusivamente no site www.bauru.sp.gov.br/concursos.

Os interessados podem encontrar todas as informações nos respectivos editais de abertura, no Diário Oficial do dia 7 de julho, dos concursos para merendeira, médico emergencista, médico psiquiatra e professor substituto de educação básica – fundamental – 6º ao 9º ano – arte, e no Diário Oficial do dia 9 de julho do concurso para médico ginecologista/obstetra, ou na página de Concursos do site da Prefeitura de Bauru.

Confira abaixo as informações sobre as vagas disponíveis: