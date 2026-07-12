Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante na noite deste sábado (11), por furtar produtos de uma perfumaria localizada na Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru. As mercadorias, avaliadas em R$ 609,37, foram recuperadas e devolvidas ao estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, funcionários da loja perceberam uma atitude suspeita da cliente durante o expediente e passaram a monitorá-la por meio do circuito interno de câmeras. As imagens teriam registrado o momento em que a mulher coloca diversos produtos de perfumaria dentro de uma sacola e deixou o local sem realizar o pagamento.

Após a saída da suspeita, o gerente e outros funcionários acompanharam seus passos e conseguiram abordá-la a cerca de um quarteirão da loja, na rua Rio Branco. No momento da abordagem, uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento na região foi acionada para atender a ocorrência.