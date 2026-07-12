Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante na noite deste sábado (11), por furtar produtos de uma perfumaria localizada na Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru. As mercadorias, avaliadas em R$ 609,37, foram recuperadas e devolvidas ao estabelecimento.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, funcionários da loja perceberam uma atitude suspeita da cliente durante o expediente e passaram a monitorá-la por meio do circuito interno de câmeras. As imagens teriam registrado o momento em que a mulher coloca diversos produtos de perfumaria dentro de uma sacola e deixou o local sem realizar o pagamento.
Após a saída da suspeita, o gerente e outros funcionários acompanharam seus passos e conseguiram abordá-la a cerca de um quarteirão da loja, na rua Rio Branco. No momento da abordagem, uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento na região foi acionada para atender a ocorrência.
Durante a revista, os policiais encontraram os produtos furtados com a mulher. As mercadorias foram reconhecidas pelo gerente da loja e restituídas ao estabelecimento, já que estavam intactas.
Segundo a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas durante a abordagem porque a suspeita apresentou comportamento considerado agressivo, resistente e exaltado, além de haver receio de fuga. A medida, conforme registrado no boletim, seguiu os critérios previstos na legislação.
A mulher foi encaminhada à CPJ de Bauru, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado. Conforme a autoridade policial, há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, uma vez que a suspeita foi abordada já em via pública, de posse dos produtos subtraídos.
Ainda de acordo com o registro, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A justificativa apresentada foi a gravidade do caso, o risco de reiteração criminosa e a existência de registros policiais anteriores relacionados a crimes patrimoniais atribuídos à investigada.
As imagens do circuito interno de segurança foram preservadas e poderão ser utilizadas durante a investigação e no processo judicial. O caso foi registrado como furto qualificado e será apurado pela Polícia Civil.
Até a publicação desta reportagem, a defesa da mulher não havia sido localizada para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.