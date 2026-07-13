13 de julho de 2026
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MANUTENÇÃO

Site da Prefeitura de Bauru ficará fora do ar nesta terça à noite

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

De acordo com nota divulgada pela Prefeitura de Bauru, os portais e serviços online do município ficarão indisponíveis nesta terça-feira (14), das 18h à meia-noite, devido a uma manutenção programada no firewall, equipamento responsável pela segurança e pelo controle dos dados da rede municipal.

Durante o período, não será possível acessar o site e os portais eletrônicos da Prefeitura. O acesso à internet nas unidades municipais também será interrompido, com exceção das que são atendidas por links de banda larga.

A orientação é que os cidadãos que precisarem emitir documentos ou utilizar os sistemas municipais se programem para realizar o acesso antes das 18h ou após o término da manutenção. 

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