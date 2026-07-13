De acordo com nota divulgada pela Prefeitura de Bauru, os portais e serviços online do município ficarão indisponíveis nesta terça-feira (14), das 18h à meia-noite, devido a uma manutenção programada no firewall, equipamento responsável pela segurança e pelo controle dos dados da rede municipal.

Durante o período, não será possível acessar o site e os portais eletrônicos da Prefeitura. O acesso à internet nas unidades municipais também será interrompido, com exceção das que são atendidas por links de banda larga.

A orientação é que os cidadãos que precisarem emitir documentos ou utilizar os sistemas municipais se programem para realizar o acesso antes das 18h ou após o término da manutenção.