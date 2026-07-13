Moradores de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) e agentes de segurança municipal da cidade testemunharam cenas de filme pelas ruas neste domingo (12), quando uma mulher, de 26 anos, usou um carro para perseguir o ex-companheiro, que também estava ao volante de outro veículo, e passou a bater propositalmente nele, inclusive engatando a marcha à ré para se distanciar do carro e voltar a colidir. Ela também passou por ruas na contramão, atropelou cavaletes que interditavam uma via para um evento público e quase atingiu um dos agentes de segurança quando ele tentou entrar pela janela da porta para desligar o carro dela.

Segundo o registro da ocorrência, o homem, qualificado como vítima, possui medida protetiva contra a mulher, que foi presa. Durante patrulhamento preventivo, uma equipe da Ronda Ostensiva com Motocicletas de Botucatu se deparou com a perseguição entre os dois carros e passou a acompanhá-los. Ao receber ordem de parada, a motorista do Honda City desobedeceu às determinações da equipe, fugiu por um bolsão escolar e rompeu a interdição montada em razão da estrutura festiva em frente à sede da prefeitura, danificando cavaletes de sinalização.

Em seguida, a condutora acessou a avenida Santana na contramão e colidiu frontalmente contra o veículo da vítima pela primeira vez. Logo após, engatou a marcha à ré e, de forma intencional, voltou a atingir o automóvel por quatro vezes, colocando em risco a integridade física da vítima. Na tentativa de cessar as investidas, um dos agentes de segurança tentou desligar o veículo, momento em que a motorista acelerou em marcha à ré, quase o atropelando. Em nova intervenção, os guardas conseguiram entrar no veículo e desligar o motor, retirando a condutora, que apresentava grande alteração emocional, segundo a equipe.