Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante neste domingo (12), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após se envolver em um acidente que terminou com o veículo capotado. Além de admitir ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ocorrência foi atendida por equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), acionadas pelo Centro de Operações Integradas (COI) para averiguar um sinistro de trânsito com vítima. No local, os agentes constataram que o automóvel havia atingido uma placa de sinalização, colidido contra uma árvore e, na sequência, capotado. Durante a abordagem, o motorista se recusou a realizar o teste do etilômetro, assinando o termo de recusa. Segundo a GCM, ele confirmou aos agentes que havia consumido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo.

Após receber atendimento médico, o condutor foi encaminhado ao Plantão Policial de Botucatu, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos fatos apurados. O veículo envolvido no acidente foi recolhido ao pátio. A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica. As informações são do portal Acontecendo Botucatu.