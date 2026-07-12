Guaiçara - Uma menina de 6 anos foi socorrida com vida, na noite deste domingo (12), sem lesões graves, após cair em um buraco com aproximadamente 7 metros de profundidade na Vila da Saúde, em Guaiçara (110 quilômetros de Bauru), região de Lins, e mobilizar uma força-tarefa para a operação de salvamento.

De acordo com informações da página CGCTV Notícias de Guaiçara, Lins e Região, equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM) e prefeitura foram acionadas para ajudar no resgate da criança, que teria caído no buraco quando brincava na região.

Durante todo o tempo, segundo a PM, a criança permaneceu consciente. Após ser retirada do local pelos bombeiros, a menina recebeu os primeiros atendimentos na Unidade de Resgate (UR) e foi encaminhada a um hospital da região para avaliação médica.