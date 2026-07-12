O Projeto Alegria de Bauru, que desenvolve um trabalho voluntário junto a pacientes de hospitais da cidade há 26 anos, realiza no próximo sábado (18), a partir das 18h30, na sede da Associação Desportiva Polícia Militar (ADPM - Geisel), a 11.ª edição do "Arraiá da Alegria", que busca arrecadar recursos para manutenção dos serviços de oito instituições sociais locais.

A festa julina beneficente contará com comidas típicas, quadrilha maluca, show de prêmios, Dj e brinquedos infláveis gratuitos, como pula-pula e touro mecânico. Cada entidade irá comercializar uma comida ou bebida e toda a renda obtida com as vendas da barraca será revertida para os projetos da instituição.

Serão beneficiadas pela iniciativa a Fundato, a Rasc, a Casa da Esperança, a ONG Formiguinhas Valentes, o Esquadrão do Bem/Faneco, o Médicos nas Ruas, Projeto Sorrir e Bem da Madrugada, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. A entrada é R$ 5,00 e crianças menores de dez anos não pagam.

Serviço