Macatuba - O município de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) recebe no dia 16 de julho um encontro voltado ao agronegócio. O "Dia de Campo em Macatuba" é uma iniciativa do Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Macatuba, Faesp, Senar, e Sindicato Rural de Lençóis Paulista, e ocorre na Agrícola Pouso Alegre (https://maps.app.goo.gl/5shBywYnsH7FtMj89 ), das 8h às 17h. A participação é gratuita e as inscrições já estão disponíveis.
O encontro promete reunir produtores rurais, técnicos e empreendedores do setor em um ambiente de aprendizado, troca de experiências e acesso a inovações para o agronegócio, e contará com um cronograma de palestras voltado ao fortalecimento da produção rural e ao desenvolvimento sustentável da região. O "Dia de Campo em Macatuba" é exclusivo para maiores de 18 anos e as vagas são limitadas.
Programação do dia:
- 8h: café da manhã e assinatura da lista de presenças
- 8h30: abertura do evento
- Palestra "Plantio, insumos e defensivos"
- Palestra "Variedades, cultivo e irrigação"
- Palestra "Culturas diversas"
- Palestra "Sebrae e Peiex: Exportação"
- Atividade Extra: degustação de pimenta
Serviço
"Dia de Campo em Macatuba"
Data: 16 de julho, das 8h às 17h
Local: Agrícola Pouso Alegre (https://maps.app.goo.gl/5shBywYnsH7FtMj89 )