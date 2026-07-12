Macatuba - O município de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) recebe no dia 16 de julho um encontro voltado ao agronegócio. O "Dia de Campo em Macatuba" é uma iniciativa do Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Macatuba, Faesp, Senar, e Sindicato Rural de Lençóis Paulista, e ocorre na Agrícola Pouso Alegre (https://maps.app.goo.gl/5shBywYnsH7FtMj89 ), das 8h às 17h. A participação é gratuita e as inscrições já estão disponíveis.

O encontro promete reunir produtores rurais, técnicos e empreendedores do setor em um ambiente de aprendizado, troca de experiências e acesso a inovações para o agronegócio, e contará com um cronograma de palestras voltado ao fortalecimento da produção rural e ao desenvolvimento sustentável da região. O "Dia de Campo em Macatuba" é exclusivo para maiores de 18 anos e as vagas são limitadas.

Programação do dia:

- 8h: café da manhã e assinatura da lista de presenças