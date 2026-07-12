Botucatu - Após denúncia feita pela mãe de um adolescente de 13 anos, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) recuperou diversos produtos furtados de duas lojas na região central da cidade, avaliados em cerca de R$ 900,00, e identificou outros dois envolvidos - um adolescente também de 13 anos e uma criança de apenas 8 anos.
De acordo com o registro policial, na noite de sexta-feira (10), a denunciante encontrou vários materiais de procedência não informada com o filho no apartamento onde eles moram e acionou a GCM. Na presença da equipe, o adolescente acabou confessando que havia furtado os itens de duas lojas na companhia do outro adolescente e da criança.
Os três foram levados ao plantão policial, ouvidos na presença dos responsáveis e liberados. O caso será encaminhado à Vara da Infância e da Juventude e ao Conselho Tutelar. Os produtos furtados, incluindo par de chinelos, bolsa, anéis, correntes, pulseiras, chaveiros, óculos de sol, perfumes e tintas de cabelo, foram devolvidos ao proprietário das lojas.