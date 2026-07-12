Uma frente fria que se desloca pelo litoral de São Paulo deixou céu com nebulosidade variável e áreas de chuvas isoladas em algumas regiões do estado, inclusive em Bauru. As temperaturas entram em declínio no período da tarde deste domingo (12).
Nesta segunda (13), a previsão é que a semana comece com tempo estável na maior parte do estado de São Paulo, devido ao afastamento da frente fria e a entrada de um sistema de alta pressão de origem polar. Com isso, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado e sem chuva em Bauru.
Na região leste (litoral e capital), céu nublado com previsão de chuvas fracas, devido à circulação dos ventos que transporta umidade do oceano para o continente.
Na terça (14), o dia terá nevoeiro ou névoa úmida, com sensação de frio. A máxima ficar na casa dos 15°C e mínima, em 11°C. Os índices mínimos de umidade do ar ficarão por volta de 50%.
Na quarta (15), um sistema de alta pressão, com massa de ar mais seco e frio associada, atua no estado de São Paulo, mantendo a condição de tempo estável, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e com temperaturas amenas em todas as regiões paulistas.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que índices de umidade inferiores a 60% não são adequados. Por isso, cuidados com o corpo devem ser redobrados durante este período, como boa hidratação e uso de umidificador do ar.