Uma frente fria que se desloca pelo litoral de São Paulo deixou céu com nebulosidade variável e áreas de chuvas isoladas em algumas regiões do estado, inclusive em Bauru. As temperaturas entram em declínio no período da tarde deste domingo (12).

Nesta segunda (13), a previsão é que a semana comece com tempo estável na maior parte do estado de São Paulo, devido ao afastamento da frente fria e a entrada de um sistema de alta pressão de origem polar. Com isso, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado e sem chuva em Bauru.

Na região leste (litoral e capital), céu nublado com previsão de chuvas fracas, devido à circulação dos ventos que transporta umidade do oceano para o continente.