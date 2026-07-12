O escritor bauruense Sidney Fernandes lançou sua mais recente obra, "Prepare-se! A Terra Vai Brilhar", considerada por ele uma de suas produções mais marcantes. O livro é o 23º título da carreira do autor e já está disponível pela editora Maria de Leon. Para marcar o lançamento, será realizado um evento aberto ao público entre os dias 12 e 16 de julho de 2026, no Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac), localizado na rua Sete de Setembro, 830, em Bauru. Durante o encontro, os visitantes poderão conhecer o trabalho, conversar com o autor e participar de sessões de autógrafos.

A obra aborda, sob a perspectiva da Doutrina Espírita, o processo de transformação moral e espiritual da humanidade. Segundo o autor, o livro apresenta reflexões sobre o momento em que a Terra deixaria gradualmente a condição de "mundo de expiações e provas" para avançar rumo a um estágio de regeneração, no qual valores como fraternidade, responsabilidade e solidariedade ganhariam maior destaque.

Na narrativa, são descritos preparativos espirituais para esse período de transição, com a atuação de mentores e espíritos que incentivam a evolução moral da humanidade. A proposta, conforme explica Fernandes, não é prever datas ou acontecimentos imediatos, mas estimular a reflexão sobre a importância da renovação interior. "Todas as minhas obras têm como objetivo motivar as pessoas à mudança e ao aperfeiçoamento. Estamos na Terra para evoluir e aprender", afirma.