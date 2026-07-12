O escritor bauruense Sidney Fernandes lançou sua mais recente obra, "Prepare-se! A Terra Vai Brilhar", considerada por ele uma de suas produções mais marcantes. O livro é o 23º título da carreira do autor e já está disponível pela editora Maria de Leon. Para marcar o lançamento, será realizado um evento aberto ao público entre os dias 12 e 16 de julho de 2026, no Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac), localizado na rua Sete de Setembro, 830, em Bauru. Durante o encontro, os visitantes poderão conhecer o trabalho, conversar com o autor e participar de sessões de autógrafos.
A obra aborda, sob a perspectiva da Doutrina Espírita, o processo de transformação moral e espiritual da humanidade. Segundo o autor, o livro apresenta reflexões sobre o momento em que a Terra deixaria gradualmente a condição de "mundo de expiações e provas" para avançar rumo a um estágio de regeneração, no qual valores como fraternidade, responsabilidade e solidariedade ganhariam maior destaque.
Na narrativa, são descritos preparativos espirituais para esse período de transição, com a atuação de mentores e espíritos que incentivam a evolução moral da humanidade. A proposta, conforme explica Fernandes, não é prever datas ou acontecimentos imediatos, mas estimular a reflexão sobre a importância da renovação interior. "Todas as minhas obras têm como objetivo motivar as pessoas à mudança e ao aperfeiçoamento. Estamos na Terra para evoluir e aprender", afirma.
Com linguagem acessível e abordagem espiritualista, o livro convida o leitor a refletir sobre o sentido da vida, o valor do planeta e a necessidade de desenvolvimento moral. A proposta central da obra, segundo o autor, é incentivar a consciência de que cada pessoa pode contribuir para um mundo melhor por meio de atitudes positivas e da transformação interior.
Sidney Fernandes é funcionário público aposentado do Banco do Brasil desde 1995 e também atua como empresário. Além de "Prepare-se! A Terra Vai Brilhar", ele já planeja novos projetos literários, entre eles o livro "Viver Bem, Viver Sempre: O Caminho para a Longevidade", que deverá ser lançado pela Editora CEAC, além de obras ilustradas previstas para 2027.
De acordo com o autor, a transformação do planeta seria resultado das escolhas humanas ao longo do tempo. Aqueles que persistirem no bem poderiam continuar participando do processo evolutivo da Terra, enquanto espíritos ainda ligados ao mal passariam por experiências em outros mundos, em busca de aprendizado.