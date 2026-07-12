O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) apresentou um importante avanço para a mobilidade sustentável no Brasil. Durante a Pulsar Expo IPT 2026, no Parque de Inovação Tecnológica (PIT), em São José dos Campos, o veículo percorreu 140 quilômetros utilizando apenas 1 quilograma de hidrogênio produzido no próprio Instituto.

O carro, um Toyota Mirai, opera com tecnologia de célula a combustível, que converte hidrogênio em eletricidade para movimentação. Nesse sistema, uma bateria de menor porte é utilizada apenas para gerenciamento e recuperação de energia, reduzindo significativamente a dependência de grandes bancos de baterias e os desafios associados à destinação desses materiais ao final da vida útil.

"O hidrogênio vem sendo apontado mundialmente como uma das principais alternativas para a descarbonização do transporte. Levar essa tecnologia para condições reais de uso é fundamental para ampliar a confiança do mercado e acelerar sua adoção", afirma Anderson Correia, diretor-presidente do IPT.