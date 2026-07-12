Oito horas da manhã. A saída da embarcação Mergulho Carioca do cais principal da Marina da Glória, na região central do Rio de Janeiro, estava agendada para esse horário, mas precisou ser adiada por conta de um nevoeiro. Os minutos a mais não abalaram aqueles que, desde 2012, aguardavam por esse momento: a inauguração oficial da primeira trilha insular em uma Unidade de Conservação no Rio, a Trilha da Comprida, na Unidade de Conservação Monumento Natural das Ilhas Cagarras (Mona Cagarras). A nova trilha conta com trajeto de 1,2 quilômetro, de dificuldade moderada a alta. O acesso é apenas pelo mar.

O percurso começa com mergulho e nado por cerca de 30 metros, passa por subida pelo costão de pedra e segue com uma caminhada em declive, pela encosta rochosa. O lugar é familiar para muitos que vivem e que passam pelo Rio. A Mona Cagarras está localizada a aproximadamente 5 quilômetros da Praia de Ipanema e faz parte do horizonte de uma das orlas mais famosas do Brasil.

Antes de se tornar unidade de conservação, em 2010, as ilhas eram destino turístico de embarcações, usadas para churrascos e outras práticas que deterioraram o lugar e levaram ao seu fechamento ao público em geral.