O atleta Victor Gabriel de Assis Ramos, da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), está representando o Brasil e a cidade de Bauru em mais uma temporada internacional de competições de atletismo na Europa. Especialista nos saltos em distância e triplo, o atleta já disputou duas competições e ainda tem mais dois compromissos programados no circuito europeu. A primeira participação foi no Meeting Immobel, na Bélgica, onde Victor conquistou a quarta colocação. No último domingo, o atleta competiu no Meeting de Maia, em Portugal, encerrando a prova na oitava colocação. A programação internacional segue nas próximas semanas, com participações previstas em competições na Irlanda e em Braga, Portugal.
A temporada internacional dá sequência ao bom momento vivido pelo atleta em 2026. Em junho, Victor conquistou a medalha de prata no Campeonato Paulista Adulto - Primeira Divisão e subiu duas vezes ao pódio no Grande Prêmio Sul-Americano, realizado em Cochabamba, na Bolívia, com medalhas de bronze no salto em distância e no salto triplo.
Antes disso, em maio, o atleta garantiu a medalha de bronze no salto em distância durante o Campeonato Paranaense Adulto de Atletismo. O resultado marcou seu retorno às competições após um período afastado por conta de uma lesão muscular.
IRLANDA E PORTUGAL
Esta é a segunda temporada consecutiva de Victor Ramos no circuito europeu. Em 2025, o atleta teve uma campanha de destaque, iniciando com a medalha de bronze no Gorzów Meeting, na Polônia, ao alcançar a marca de 7,40 metros no salto em distância.
Na sequência, brilhou em Portugal ao conquistar a medalha de ouro no Meeting Memorial Mário Moniz Pereira, em Lisboa, com um salto de 7,42 metros. Encerrando a temporada internacional daquele ano, conquistou a medalha de prata no Meeting de Braga, também em Portugal, registrando 7,56 metros, sua melhor marca da temporada.
Com a experiência adquirida em competições internacionais e a sequência de bons resultados em 2026, Victor Ramos segue representando a ABDA e o atletismo brasileiro em busca de novas conquistas no cenário europeu.