O atleta Victor Gabriel de Assis Ramos, da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), está representando o Brasil e a cidade de Bauru em mais uma temporada internacional de competições de atletismo na Europa. Especialista nos saltos em distância e triplo, o atleta já disputou duas competições e ainda tem mais dois compromissos programados no circuito europeu. A primeira participação foi no Meeting Immobel, na Bélgica, onde Victor conquistou a quarta colocação. No último domingo, o atleta competiu no Meeting de Maia, em Portugal, encerrando a prova na oitava colocação. A programação internacional segue nas próximas semanas, com participações previstas em competições na Irlanda e em Braga, Portugal.

A temporada internacional dá sequência ao bom momento vivido pelo atleta em 2026. Em junho, Victor conquistou a medalha de prata no Campeonato Paulista Adulto - Primeira Divisão e subiu duas vezes ao pódio no Grande Prêmio Sul-Americano, realizado em Cochabamba, na Bolívia, com medalhas de bronze no salto em distância e no salto triplo.

Antes disso, em maio, o atleta garantiu a medalha de bronze no salto em distância durante o Campeonato Paranaense Adulto de Atletismo. O resultado marcou seu retorno às competições após um período afastado por conta de uma lesão muscular.