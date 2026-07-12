A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) teve importantes resultados em recentes competições nacionais e estaduais, com destaque para a participação no Campeonato Brasileiro Sub-20, realizado em Cuiabá (MT), medalha de prata no Circuito Paulista Open de Atletismo e vitória na prova de 5km da Maratona de Londrina.

Promovido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o Campeonato Brasileiro Sub-20 reuniu os principais talentos da modalidade no país. O principal destaque da ABDA foi o atleta Daniel Palmeira, de apenas 16 anos e ainda em seu primeiro ano na categoria Sub-18.

Competindo entre atletas mais velhos, Daniel conquistou a 5ª colocação nos 1.500 metros e a 6ª colocação nos 800 metros, melhorando suas marcas pessoais nas duas provas.