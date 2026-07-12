A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) teve importantes resultados em recentes competições nacionais e estaduais, com destaque para a participação no Campeonato Brasileiro Sub-20, realizado em Cuiabá (MT), medalha de prata no Circuito Paulista Open de Atletismo e vitória na prova de 5km da Maratona de Londrina.
Promovido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o Campeonato Brasileiro Sub-20 reuniu os principais talentos da modalidade no país. O principal destaque da ABDA foi o atleta Daniel Palmeira, de apenas 16 anos e ainda em seu primeiro ano na categoria Sub-18.
Competindo entre atletas mais velhos, Daniel conquistou a 5ª colocação nos 1.500 metros e a 6ª colocação nos 800 metros, melhorando suas marcas pessoais nas duas provas.
Outro bom resultado veio com Giovanni da Silva Pereira, que garantiu vaga na final dos 100 metros rasos e terminou a competição na 6ª colocação nacional.
Já Marcos Vinícius Soares, de 15 anos, ficou em 13º lugar no arremesso de peso, enquanto Pedro Pessoa disputou as eliminatórias dos 100 metros e avançou à semifinal por tempo dos 200 metros.
CIRCUITO PAULISTA OPEN
A atleta Izabela Oliveira representou a ABDA na quinta etapa do Circuito Paulista Open de Atletismo, no dia 27 de junho, na pista da Unesp, em Presidente Prudente (SP). Organizada pela Federação Paulista de Atletismo (FPA), a competição reuniu atletas de destaque do cenário nacional e jovens promessas da modalidade. Izabela conquistou a medalha de prata na prova do salto em altura.
CORRIDA DE RUA
Fechando a sequência de bons resultados recentes da ABDA, a atleta Letícia Belo venceu a prova dos 5km da Maratona de Londrina, disputada no último domingo (5/7), em Londrina (PR). Ela cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com o tempo de 18min59s.
A próxima competição da equipe de atletismo será os Jogos Regionais, que acontecem no próximo fim de semana, em Lençóis Paulista, onde a ABDA representará o município de Bauru em busca de novos resultados expressivos.