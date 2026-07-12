Um homem de 26 anos foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, na noite deste sábado (11), suspeito de tentar furtar fiação elétrica de ma escola, localizada na rua Benjamin Constant, no Centro da cidade. Apesar da suspeita e da fuga durante a abordagem, ele foi liberado após a autoridade policial concluir que não havia elementos suficientes para a lavratura de prisão em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o vigilante da escola acionou a Polícia Militar após flagrar um homem sem camisa danificando a fiação elétrica do sistema de ar-condicionado da unidade de ensino. O funcionário informou que o suspeito tentava subtrair os cabos, mas destacou que o local não possui câmeras de monitoramento.

Com base nas características informadas, equipes da Polícia Militar iniciaram patrulhamento pela região e localizaram um homem sem camisa na rua Ezequiel Ramos. Conforme o registro policial, ele desobedeceu à ordem de parada e fugiu, sendo abordado posteriormente na rua Presidente Kennedy.