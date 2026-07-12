O Recinto Mello Moraes é palco hoje, domingo, dia 12 de julho, da 75ª edição ininterrupta do Tradicional Churrasco da Vila Vicentina de Bauru, das 8h às 18h. O evento solidário conta com churrasco, praça de alimentação, shows, sorteios de prêmios, espaço kids e área para pets.
O show será realizado das 12h às 14h com o cantor Tiago Henrique, trazendo o melhor da música sertaneja.
Fundada em 1940, a Vila é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) que garante dignidade e assistência integral a 50 residentes e 30 atendidos no Programa Centro-Dia.
Mais do que um evento histórico, este churrasco é o motor que permite manter projetos como a nossa Energia Solar, a Horta Suspensa, Jardim Medicinal Sensorial e o Lago Artificial.
SERVIÇO
Local: Recinto Mello Moraes, avenida Comendador José da Silva Marta, 58-68, em Bauru
Data: 12 de julho de 2026
Horário: Das 8h às 18h