O Recinto Mello Moraes é palco hoje, domingo, dia 12 de julho, da 75ª edição ininterrupta do Tradicional Churrasco da Vila Vicentina de Bauru, das 8h às 18h. O evento solidário conta com churrasco, praça de alimentação, shows, sorteios de prêmios, espaço kids e área para pets.

O show será realizado das 12h às 14h com o cantor Tiago Henrique, trazendo o melhor da música sertaneja.

Fundada em 1940, a Vila é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) que garante dignidade e assistência integral a 50 residentes e 30 atendidos no Programa Centro-Dia.