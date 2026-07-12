Um acidente envolvendo um carro e um ônibus deixou duas vítimas com ferimentos leves, na madrugada deste domingo (12) na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), na altura do km 231, perto do Zoológico Municipal, em Bauru . A colisão ocorreu por volta das 5h04, no sentido oeste da via.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista de um Chevrolet Onix seguia pela rodovia quando, por motivos a serem apurados, o veículo saiu do controle e atingiu a traseira de um ônibus circular que trafegava no mesmo sentido.

Ao todo, seis pessoas estiveram envolvidas no acidente. Duas sofreram ferimentos leves: uma vítima, classificada em código amarelo, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru. Outra, em código verde, foi levada por uma ambulância para atendimento médico. As demais quatro vítimas não apresentaram ferimentos e assinaram termo de recusa de atendimento.