Um acidente envolvendo um carro e um ônibus deixou duas vítimas com ferimentos leves, na madrugada deste domingo (12) na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), na altura do km 231, perto do Zoológico Municipal, em Bauru . A colisão ocorreu por volta das 5h04, no sentido oeste da via.
De acordo com informações da concessionária Eixo SP e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista de um Chevrolet Onix seguia pela rodovia quando, por motivos a serem apurados, o veículo saiu do controle e atingiu a traseira de um ônibus circular que trafegava no mesmo sentido.
Ao todo, seis pessoas estiveram envolvidas no acidente. Duas sofreram ferimentos leves: uma vítima, classificada em código amarelo, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru. Outra, em código verde, foi levada por uma ambulância para atendimento médico. As demais quatro vítimas não apresentaram ferimentos e assinaram termo de recusa de atendimento.
Segundo a concessionária, o tempo estava bom no momento da ocorrência. Apesar da necessidade de interdição temporária do acostamento e da faixa 2 entre 5h07 e 5h40, não houve registro de congestionamento no trecho.
O automóvel foi removido do local às 6h09. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
ENTENDA A CLASSIFICAÇÃO DE VÍTIMAS POR CÓDIGO
Os atendimentos de urgência nas rodovias geridas pela Artesp utilizam um sistema de cores para orientar as equipes de resgate (como as concessionárias e o Corpo de Bombeiros):
Código Verde: Vítima consciente, orientada, deambulando (andando) ou com lesões superficiais. Não há risco imediato de morte e a vítima, muitas vezes, é estabilizada no local e pode assinar o termo de recusa para ir ao hospital, ou é encaminhada para uma UPA.
Códigos Amarelo e Laranja: Ferimentos moderados a graves que requerem avaliação mais rápida, mas sem risco iminente de morte.
Código Vermelho: Emergência absoluta. Risco imediato de vida e necessidade de atendimento ou transporte urgente (frequentemente com UTI móvel).