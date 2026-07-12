A comemoração dos 43 anos do bairro Octávio Rasi, em Bauru, que estava programada para ocorrer na manhã deste domingo (12), foi adiada devido às chuvas registradas durante a madrugada e à previsão de precipitações ao longo de todo o dia. De acordo com comunicado divulgado pelos organizadores, a festa teria início às 9h, mas foi suspensa como medida de segurança para preservar o bem-estar dos participantes.

Ainda segundo a organização, uma nova data para a realização do evento será definida e anunciada em breve. No comunicado, os responsáveis destacam que a decisão foi tomada priorizando a segurança do público e agradecem a compreensão dos moradores e visitantes, reforçando o convite para que todos participem da celebração quando ela for remarcada.

A programação fazia parte das comemorações pelos 43 anos do bairro Octávio Rasi e reuniria moradores e famílias da região em um momento de confraternização.