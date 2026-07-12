12 de julho de 2026
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TRÊS MEDALHAS

Karatê BTC/Semel ganha prata e dois bronzes nos Regionais

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação BTC
A equipe faz parte de um projeto social com treinos gratuitos em Bauru
A equipe faz parte de um projeto social com treinos gratuitos em Bauru

O Projeto Karatê Cidadão, do Bauru Tênis Clube e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), conquistou três medalhas nos Jogos Regionais: uma prata e dois bronzes. A competição é realizada em Lençóis Paulista.

Sob o comando do treinador José Henrique Camilo, Leonardo Ken conquistou a medalha de prata na categoria kumite 75-84 kg e a de bronze no kumite absoluto. O atleta Jhonatan Jobim ficou com o bronze no kumite até 60 kg. No karatê, o "kumite" significa combate, e o "kata", uma apresentação de movimentos de luta.

O Projeto Karatê Cidadão foi fundado em 2021 e busca promover a prática da arte marcial, incluindo a formação de cidadãos e a disseminação de valores como respeito e disciplina. O BTC oferece aulas gratuitas para diversos públicos, incluindo crianças, jovens e adultos.

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