O Projeto Karatê Cidadão, do Bauru Tênis Clube e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), conquistou três medalhas nos Jogos Regionais: uma prata e dois bronzes. A competição é realizada em Lençóis Paulista.
Sob o comando do treinador José Henrique Camilo, Leonardo Ken conquistou a medalha de prata na categoria kumite 75-84 kg e a de bronze no kumite absoluto. O atleta Jhonatan Jobim ficou com o bronze no kumite até 60 kg. No karatê, o "kumite" significa combate, e o "kata", uma apresentação de movimentos de luta.
O Projeto Karatê Cidadão foi fundado em 2021 e busca promover a prática da arte marcial, incluindo a formação de cidadãos e a disseminação de valores como respeito e disciplina. O BTC oferece aulas gratuitas para diversos públicos, incluindo crianças, jovens e adultos.