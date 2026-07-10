Um homem, cuja identidade ainda é desconhecida, foi vítima de homicídio no feriado desta quinta-feira (9), em Bauru. O corpo dele foi encontrado, com ferimentos na face, caído em uma área de mata localizada nas proximidades da rua Sorocabana, região do viaduto que liga a Duque de Caxias com a Vila Falcão. Por ali também ficam a linha férrea e o Ecoponto. Um morador da região o viu no chão por volta de 12h30 e acionou o Samu, achando que ele poderia estar ferido. A equipe médica do Samu chegou ao local e constatou o óbito. A Polícia Civil investiga o caso e a perícia registrou no laudo que a morte havia ocorrido entre 6 e 12 horas antes, devido ao nível de rigidez dos membros. Com este caso, a cidade contabiliza, até o momento, 22 homicídios entre janeiro e julho de 2026. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com o registro policial, não foi encontrado, até o momento, o instrumento do crime. A vítima não tinha nenhum documento, celular, carteira ou objetos pessoais, o que dificultou sua identificação até a publicação desta reportagem. A vítima também apresentava lesões de defesa no braço esquerdo.

Naquela região existe uma escola particular, cujo videomonitoramento pode colaborar com a investigação, que já está sendo conduzida pelo delegado Cledson Nascimento e sua equipe da Delegacia de Homicídios de Bauru.