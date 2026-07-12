Em 2026, a APAS Bauru - Associação Policial de Assistência à Saúde - celebra 32 anos de uma trajetória marcada pela dedicação, evolução constante e pelo compromisso de cuidar da saúde dos policiais militares e seus familiares. "Uma história que nasceu da união, da necessidade e, principalmente, do desejo de transformar uma realidade", afirma um comunicado da entidade.

De acordo com a diretoria da APAS, no início da década de 1990 policiais militares da região de Bauru enfrentavam grandes dificuldades para garantir assistência médico-hospitalar de qualidade para suas famílias. Diante dos desafios encontrados na época, um grupo de policiais decidiu buscar uma solução que oferecesse mais segurança, autonomia e tranquilidade à categoria.

Foi assim que surgiu a ideia de criar uma associação regional, administrada pelos próprios policiais, capaz de contratar diretamente médicos, hospitais, laboratórios e demais serviços de saúde, garantindo um atendimento mais próximo e eficiente.