Em 2026, a APAS Bauru - Associação Policial de Assistência à Saúde - celebra 32 anos de uma trajetória marcada pela dedicação, evolução constante e pelo compromisso de cuidar da saúde dos policiais militares e seus familiares. "Uma história que nasceu da união, da necessidade e, principalmente, do desejo de transformar uma realidade", afirma um comunicado da entidade.
De acordo com a diretoria da APAS, no início da década de 1990 policiais militares da região de Bauru enfrentavam grandes dificuldades para garantir assistência médico-hospitalar de qualidade para suas famílias. Diante dos desafios encontrados na época, um grupo de policiais decidiu buscar uma solução que oferecesse mais segurança, autonomia e tranquilidade à categoria.
Foi assim que surgiu a ideia de criar uma associação regional, administrada pelos próprios policiais, capaz de contratar diretamente médicos, hospitais, laboratórios e demais serviços de saúde, garantindo um atendimento mais próximo e eficiente.
Após muitas reuniões, estudos e planejamento, no dia 10 de julho de 1994 foi oficialmente fundada a Associação Policial de Assistência à Saúde de Bauru - APAS Bauru.
O projeto nasceu com uma expectativa inicial de adesão de 1.500 policiais. Porém, a confiança na proposta foi ainda maior: logo no primeiro período de inscrições, 2.400 associados acreditaram no propósito da nova Associação e contribuíram para que esse sonho se tornasse realidade.
O que começou em uma pequena estrutura instalada em uma base policial na Praça Portugal cresceu rapidamente. Com o aumento dos atendimentos e da confiança dos associados, a APAS conquistou sua primeira sede própria e, anos depois, passou a funcionar no prédio da Rua Maria José, onde permanece até hoje, acompanhando o crescimento da instituição e a ampliação dos serviços oferecidos.
Ao longo dessas mais de três décadas, a APAS Bauru acompanhou as mudanças do setor da saúde, enfrentou desafios e evoluiu continuamente. Um importante marco dessa trajetória aconteceu após a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando a Associação buscou sua regularização como operadora de plano de saúde na modalidade autogestão, conquistando em 2007 a autorização oficial de funcionamento e tornando-se a primeira APAS do Estado de São Paulo a alcançar esse reconhecimento.
Desde então, a busca pela excelência se tornou ainda mais presente. Como resultado desse trabalho, a APAS Bauru alcançou destaque nacional, permanecendo por três anos consecutivos entre as 10 melhores operadoras de planos de saúde de autogestão do Brasil no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) da ANS, um reconhecimento que reforça a qualidade da gestão, dos serviços oferecidos e do compromisso com seus beneficiários.
Mantendo o olhar voltado para o futuro, a APAS Bauru segue investindo em inovação, estrutura e novas formas de cuidar. Um dos grandes avanços dessa trajetória é a Clínica da Família APAS, criada para oferecer um modelo de cuidado baseado na Atenção Primária à Saúde.
Mais do que tratar doenças, a proposta é acompanhar o beneficiário de forma completa, promovendo prevenção, qualidade de vida e cuidado contínuo. A Clínica conta com uma equipe preparada para olhar o paciente como um todo, fortalecendo o vínculo entre profissionais de saúde e beneficiários, oferecendo um atendimento mais próximo, acolhedor e humanizado.
Atualmente, a APAS Bauru representa muito mais do que um plano de saúde. Representa uma história construída por pessoas: pelos policiais que acreditaram no projeto desde o início, pelos associados que confiaram na Associação, pelos profissionais e parceiros que ajudaram nessa caminhada e pelos colaboradores que trabalham diariamente para manter vivo esse propósito.
São 32 anos de dedicação, responsabilidade e evolução permanente. Uma trajetória que honra o passado, valoriza o presente e segue preparada para os desafios do futuro.