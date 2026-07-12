A Concilig promoverá no próximo dia 18 de julho, das 16h às 22h, a segunda edição do Solidarraiá, festa julina beneficente que reunirá entidades assistenciais de Bauru em uma iniciativa que une cultura, entretenimento e responsabilidade social.

O evento será realizado em frente à sede da empresa, na quadra 1 da rua Jorge Nasralla, com entrada gratuita e programação voltada para toda a família. Toda a estrutura da festa, incluindo palco, sonorização, atrações musicais e organização, será disponibilizada pela Concilig. Em contrapartida, 100% da arrecadação obtida com a comercialização de alimentos, bebidas e brincadeiras será destinada às entidades participantes. Nesta edição, participam a Creche São Paulo, Creche Rodrigues de Abreu, Wise Madness, Instituto Florir e AMTT.

A participação das entidades assistenciais é validada com o apoio da Aeaps (Associação das Entidades Assistenciais e de Promoção Social de Bauru), entidade responsável por representar e fortalecer organizações do terceiro setor no município.