A Concilig promoverá no próximo dia 18 de julho, das 16h às 22h, a segunda edição do Solidarraiá, festa julina beneficente que reunirá entidades assistenciais de Bauru em uma iniciativa que une cultura, entretenimento e responsabilidade social.
O evento será realizado em frente à sede da empresa, na quadra 1 da rua Jorge Nasralla, com entrada gratuita e programação voltada para toda a família. Toda a estrutura da festa, incluindo palco, sonorização, atrações musicais e organização, será disponibilizada pela Concilig. Em contrapartida, 100% da arrecadação obtida com a comercialização de alimentos, bebidas e brincadeiras será destinada às entidades participantes. Nesta edição, participam a Creche São Paulo, Creche Rodrigues de Abreu, Wise Madness, Instituto Florir e AMTT.
A participação das entidades assistenciais é validada com o apoio da Aeaps (Associação das Entidades Assistenciais e de Promoção Social de Bauru), entidade responsável por representar e fortalecer organizações do terceiro setor no município.
Cada instituição será responsável por sua barraca, oferecendo ao público comidas e bebidas típicas das festas julinas. Além da gastronomia, a programação contará com brincadeiras tradicionais, como pescaria e boca do palhaço, e atrações musicais para todas as idades, com apresentações da Banda Cajuína, trazendo o melhor do forró, da cantora Kátia Castilho, com repertório sertanejo, e do DJ Jeferson, com músicas de diversos estilos.
Para o presidente da AEAPS, William Menezes, a iniciativa fortalece o trabalho desenvolvido pelas entidades sociais e amplia a participação da comunidade.
"Quando uma empresa abre espaço para que as entidades arrecadem recursos e apresentem seu trabalho à população, toda a cidade ganha. Essa parceria fortalece o terceiro setor e contribui diretamente para a continuidade de importantes projetos sociais."
O presidente da Concilig, Rodrigo Mandaliti, destaca que o Solidarraiá faz parte do compromisso permanente da empresa com o desenvolvimento da comunidade.
"Mais do que realizar uma festa, queremos criar oportunidades para que as entidades ampliem sua capacidade de atendimento. Assumimos toda a estrutura do evento para que cada instituição possa ficar integralmente com os recursos arrecadados e transformá-los em benefícios para as pessoas atendidas."
Segundo o superintendente de Comunicação e Responsabilidade Social da Concilig, Paulo Nascimento, o evento também busca aproximar a população das organizações sociais da cidade.
"O Solidarraiá é um convite para que as famílias vivam um sábado de diversão e, ao mesmo tempo, conheçam instituições que realizam um trabalho essencial em Bauru. Cada comida vendida, cada bebida adquirida e cada participação nas barracas representam uma contribuição direta para essas entidades."
A primeira edição superou as expectativas de público e consolidou o Solidarraiá como uma ação do calendário social da empresa. Para este ano, a expectativa é receber um público rotativo durante toda a programação.
Como o evento será realizado em um sábado, os visitantes encontrarão facilidade para estacionar nas ruas próximas ao local.
SERVIÇO
2º Solidarraiá Concilig
Data: 18 de julho
Horário: das 16h às 22h
Local: Em frente à sede da
Concilig, Rua Jorge
Nasralla, quadra 1, Bauru
Entrada: Gratuita
Atrações: Banda Cajuína (forró), Kátia Castilho (sertanejo), DJ Jeferson, pescaria e boca do palhaço
Entidades participantes: Creche São Paulo, Creche Rodrigues de Abreu, Wise Madness, Instituto Florir e AMTT