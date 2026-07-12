Poucas instituições podem afirmar que nasceram antes da própria cidade onde estão instaladas. A Augusta e Respeitável Loja Simbólica e Cruz da Distinção Maçônica Arquitetos de Ormuzd alcança esse feito histórico ao completar, em 1º de julho de 2026, 130 anos de fundação.

Criada em 1º de julho de 1896, exatamente um mês antes da emancipação político-administrativa de Bauru, ocorrida em 1º de agosto daquele ano, a Loja acompanhou toda a trajetória de desenvolvimento do município, tornando-se uma das instituições mais antigas em atividade da região.

Durante muitos anos acreditou-se que sua fundação teria ocorrido em 1899. Entretanto, uma pesquisa histórica realizada junto à Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, localizou documentos oficiais que comprovam a constituição da Loja em 1º de julho de 1896. Posteriormente, a informação foi oficialmente reconhecida pelo Grande Oriente do Brasil (GOB), que expediu nova Carta Constitutiva, regularizando a data histórica da fundação.