Poucas instituições podem afirmar que nasceram antes da própria cidade onde estão instaladas. A Augusta e Respeitável Loja Simbólica e Cruz da Distinção Maçônica Arquitetos de Ormuzd alcança esse feito histórico ao completar, em 1º de julho de 2026, 130 anos de fundação.
Criada em 1º de julho de 1896, exatamente um mês antes da emancipação político-administrativa de Bauru, ocorrida em 1º de agosto daquele ano, a Loja acompanhou toda a trajetória de desenvolvimento do município, tornando-se uma das instituições mais antigas em atividade da região.
Durante muitos anos acreditou-se que sua fundação teria ocorrido em 1899. Entretanto, uma pesquisa histórica realizada junto à Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, localizou documentos oficiais que comprovam a constituição da Loja em 1º de julho de 1896. Posteriormente, a informação foi oficialmente reconhecida pelo Grande Oriente do Brasil (GOB), que expediu nova Carta Constitutiva, regularizando a data histórica da fundação.
O Grande Oriente do Brasil, fundado em 1822, é a mais antiga e tradicional potência maçônica brasileira, responsável pela regularização, reconhecimento e administração de centenas de Lojas Maçônicas em todo o território nacional. A Carta Constitutiva representa o documento oficial que reconhece a existência regular de uma Loja e registra sua origem, filiação e legitimidade dentro da Maçonaria brasileira.
Uma instituição que ajudou a construir Bauru
A história da Loja Arquitetos de Ormuzd se confunde com a própria história de Bauru. Entre seus fundadores estavam importantes personagens da formação do município, como Ismael Marinho Falcão, que posteriormente daria nome à tradicional Vila Falcão, Azarias Ferreira Leite, Capitão João Antônio Gonçalves, Antônio José Alves, João Meira, Francisco Aiello, Gerson França entre outros pioneiros que participaram diretamente da organização política, econômica e social da cidade. A placa comemorativa do centenário da Loja preserva os nomes desses fundadores como homenagem permanente àqueles que lançaram as bases da instituição e contribuíram para o desenvolvimento regional.
Ao longo de seus 130 anos, os maçons da Arquitetos de Ormuzd participaram de inúmeros movimentos voltados ao progresso de Bauru, contribuindo para a criação e fortalecimento de instituições beneficentes, educacionais e de saúde.
Entre essas iniciativas destacam-se a participação na fundação do Centro Espírita Amor e Caridade (CEAC), do Hospital Beneficência Portuguesa e da antiga Colônia de Leprosos, criada em 1927 e posteriormente transformada no atual Instituto Lauro de Souza Lima, referência nacional no tratamento e pesquisa de doenças dermatológicas.
Mais do que registrar sua presença na história, a Loja mantém até hoje o compromisso com ações filantrópicas, educacionais e sociais voltadas à comunidade bauruense.
APERFEIÇOAMENTO HUMANO
Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a Maçonaria não é uma religião nem uma sociedade secreta. Trata-se de uma instituição filosófica, filantrópica, educativa e progressista, aberta a homens livres e de bons costumes, independentemente de sua religião ou convicção política, exigindo apenas a crença em um Ser Supremo.
Seu propósito é promover o aperfeiçoamento moral e intelectual de seus integrantes, incentivando valores como liberdade, fraternidade, igualdade, justiça, tolerância, respeito ao próximo e serviço à sociedade.
POR QUE "LOJA" E POR QUE "IRMÃOS"?
Na Maçonaria, o termo Loja designa o local onde os maçons se reúnem e, ao mesmo tempo, identifica a própria organização formada por seus integrantes. A expressão remonta às antigas oficinas dos mestres construtores da Idade Média, onde eram transmitidos conhecimentos técnicos e valores éticos.
Já o tratamento "Irmãos" simboliza a igualdade existente entre todos os maçons. Independentemente da profissão, posição social ou condição econômica, todos são considerados iguais dentro da Ordem e compartilham o compromisso comum de buscar o aperfeiçoamento pessoal e contribuir para uma sociedade mais justa e fraterna.
TRADIÇÃO
Atualmente, a Loja Arquitetos de Ormuzd reúne 82 Irmãos em seu quadro ativo e continua desenvolvendo atividades voltadas ao fortalecimento da Maçonaria e ao serviço comunitário.
As comemorações dos 130 anos reuniram parte de seus integrantes durante almoço comemorativo realizado em 27 de junho de 2026, celebrando uma trajetória construída ao longo de mais de um século de história.
Para o atual Venerável Mestre (Presidente da Loja), Manassés Moreno de Lima, conduzir a Loja neste momento histórico representa uma grande responsabilidade.
"Celebrar os 130 anos da Arquitetos de Ormuzd é preservar um patrimônio histórico que se confunde com a própria formação de Bauru. Tenho a honra de conduzir uma instituição que atravessou gerações mantendo vivos os princípios da fraternidade, da ética e do serviço ao próximo. Ao longo de toda a sua trajetória, nossa Loja participou ativamente da construção da cidade, esteve presente em momentos decisivos de sua história e continua comprometida em contribuir para o desenvolvimento da comunidade e para o fortalecimento dos valores que inspiram a Maçonaria."