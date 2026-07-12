Com a proximidade das festividades dos 130 anos da cidade, o Celebra Bauru já iniciou as vendas dos vales do tradicional sanduíche Bauru junto às entidades assistenciais participantes. Durante o evento, que será realizado entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, a expectativa da Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região (Aeaps) é comercializar cerca de 20 mil lanches e arrecadar aproximadamente R$ 500 mil, valor que será integralmente destinado às entidades participantes.

Neste ano, 24 organizações sociais participam da iniciativa, responsável por arrecadar recursos para a manutenção de projetos voltados ao atendimento de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade.

Os organizadores orientam que os interessados adquiram os vales antecipadamente junto às entidades participantes ou pelos canais oficiais do evento. Em 2025, os sanduíches se esgotaram antes do encerramento da festa, o que reforça a importância da compra antecipada para garantir o lanche e facilitar o planejamento da produção.