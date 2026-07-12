Com a proximidade das festividades dos 130 anos da cidade, o Celebra Bauru já iniciou as vendas dos vales do tradicional sanduíche Bauru junto às entidades assistenciais participantes. Durante o evento, que será realizado entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, a expectativa da Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região (Aeaps) é comercializar cerca de 20 mil lanches e arrecadar aproximadamente R$ 500 mil, valor que será integralmente destinado às entidades participantes.
Neste ano, 24 organizações sociais participam da iniciativa, responsável por arrecadar recursos para a manutenção de projetos voltados ao atendimento de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade.
Os organizadores orientam que os interessados adquiram os vales antecipadamente junto às entidades participantes ou pelos canais oficiais do evento. Em 2025, os sanduíches se esgotaram antes do encerramento da festa, o que reforça a importância da compra antecipada para garantir o lanche e facilitar o planejamento da produção.
Segundo o presidente da Aeaps, William Menezes, a expectativa é superar o desempenho do ano passado, quando foram comercializados pouco mais de 17 mil sanduíches, resultando em um repasse líquido de cerca de R$ 391,5 mil para 29 entidades.
Cada organização iniciou a campanha com um lote de 500 lanches para comercialização e toda a receita líquida obtida será dividida entre as participantes. De acordo com Menezes, os recursos são utilizados para custear despesas de funcionamento, folha de pagamento e ampliação dos serviços prestados à população.
O vale do sanduíche custa R$ 30. Segundo Menezes, o valor foi reajustado pela primeira vez em cerca de oito anos, devido ao aumento dos custos de produção e à necessidade de complementar a aquisição dos insumos que não foram totalmente cobertos por patrocínios. Empresas que queiram patrocinar ou apoiar a festa pode procurar a entidade nas redes sociais.
A realização do evento AEAPS, a realização é do Celebra Bauru 2026 é do Confiança Supermercados e a Prefeitura Municipal de Bauru. O patrocínio é da Unimed Bauru, Mondelli e da Paschoalotto, e o apoio vem da Record Paulista, Jornal da Cidade/JCNET, Band Paulista, 96FM, Social Bauru, Maltez, Mescla Eventos, Senai, HCosta, Difere Comunicação, Lumelight, Gelo Ceasa, Palamin, Innova Internet e Ingrediente Comunicação.
A Aeaps também é responsável pela organização da produção do tradicional bolo de aniversário de Bauru, distribuído gratuitamente à população no dia 1º de agosto. A produção contará novamente com o apoio do Senai, enquanto a distribuição ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Além da gastronomia, o Celebra Bauru terá programação cultural durante os quatro dias de festa. O Palco Celebra receberá apresentações gratuitas de artistas locais, enquanto o palco principal contará com shows nacionais.
O Celebra Bauru será realizado de 30 de julho a 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes. Na quinta e sexta-feira, o funcionamento será das 18h às 22h. No sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 10h às 17h. Informações sobre as entidades participantes, patrocínio e a venda dos vales estão disponíveis nos perfis oficiais @celebrabauru e @aeapsbauru nas redes sociais.