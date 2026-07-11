11 de julho de 2026
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PARQUE VITÓRIA RÉGIA

Prefeitura de Bauru realiza 'Férias no Vitória' a partir desta 2ª

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A iniciativa promove lazer e diversão para crianças no período de férias escolares, combatendo sedentarismo e estimulando a atividade física
A iniciativa promove lazer e diversão para crianças no período de férias escolares, combatendo sedentarismo e estimulando a atividade física

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), realiza o Programa "Férias no Vitória", a partir desta segunda-feira (13), no Parque Vitória Régia.

O 'Férias no Vitória' terá atrações de segunda a sexta-feira, das 15h às 21h, com entrada gratuita, até o dia 29 de julho. Serão disponibilizados brinquedos infláveis, com supervisão de monitores, para crianças com até 12 anos. Os pequenos devem estar acompanhadas por um responsável com 18 anos ou mais.

A iniciativa promove lazer e diversão para crianças no período de férias escolares, combatendo sedentarismo e estimulando a atividade física. Para a segurança das crianças, a Emdurb vai fechar a alça de acesso da avenida Nações Unidas para o Parque Vitória Régia todos os dias durante a realização do evento.

Serviço

Programa "Férias no Vitória"

Data - 13/07 a 29/07, de segunda a sexta-feira, das 15h às 21h

Local - Parque Vitória Régia

Evento gratuito

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