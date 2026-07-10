Promissão - Um motociclista de 35 anos morreu, no início da manhã desta sexta-feira (10), em uma colisão com um carro ocorrida por volta das 6h50 na altura do quilômetro 462 mais 500 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Promissão (120 quilômetros de Bauru).

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a vítima conduzia uma Honda CB 300 no sentido oeste quando, por razões a serem apuradas, um Citroen C3, conduzido por um homem de 81 anos, atingiu a traseira da motocicleta.

Com o impacto, o motociclista, identificado como Gustavo dos Santos Correa, morador da cidade de Coroados, caiu no acostamento. Ele não resistiu aos graves ferimentos e teve o óbito constatado por equipes de resgate no local. O condutor do automóvel não se feriu.