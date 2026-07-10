10 de julho de 2026
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EM PROMISSÃO

Motociclista de 35 anos morre em colisão com carro na Rondon

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - Artesp (ccm.artesp.sp.gov.br)
Com o impacto, o motociclista, identificado como Gustavo dos Santos Correa, morador de Coroados, caiu no acostamento; ele não resistiu aos graves ferimentos e teve o óbito constatado no local
Com o impacto, o motociclista, identificado como Gustavo dos Santos Correa, morador de Coroados, caiu no acostamento; ele não resistiu aos graves ferimentos e teve o óbito constatado no local

Promissão - Um motociclista de 35 anos morreu, no início da manhã desta sexta-feira (10), em uma colisão com um carro ocorrida por volta das 6h50 na altura do quilômetro 462 mais 500 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Promissão (120 quilômetros de Bauru).

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a vítima conduzia uma Honda CB 300 no sentido oeste quando, por razões a serem apuradas, um Citroen C3, conduzido por um homem de 81 anos, atingiu a traseira da motocicleta.

Com o impacto, o motociclista, identificado como Gustavo dos Santos Correa, morador da cidade de Coroados, caiu no acostamento. Ele não resistiu aos graves ferimentos e teve o óbito constatado por equipes de resgate no local. O condutor do automóvel não se feriu.

Além de equipes da concessionária que administra o trecho, foram acionados para a ocorrência o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Científica e Polícia Civil. Após perícia, o corpo de Gustavo seguiu para o IML. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Carro atingiu a traseira da moto conduzida pela vítima
Carro atingiu a traseira da moto conduzida pela vítima
Gustavo dos Santos Correa, 35 anos
Gustavo dos Santos Correa, 35 anos

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